MAYNILA – Hindi nagkaila ang dating aktres at ngayo’y real estate agent na si Michelle Madrigal na minsan na rin siya nagtaksil sa isang karelasyon.

Inamin ni Madrigal sa kaniyang vlog na nagloko na rin siya habang may nobyo ngunit bilang ganti lamang umano ito.

Naglaro si Madrigal kasama ang kapatid na si Ehra ng “Never Have I Ever” kung saan kasama sa naitanong kung nagtaksil na rin ba ito noon.

“I have been unfaithful. Gumanti lang din ako. Sinaktan nila ako. ‘Ah, kung kaya mo, kaya ko rin.’ Pero nung bata pa ako nun,” ani Madrigal.

Sinegundahan naman ito ni Ehra na sinabing mas mature na ang kapatid ngayon pagdating sa pag-ibig.

Paliwanag pa ni Madrigal, labis niyang dinamdam ang nangyari sa kaniya noon kaya naging ganoon ang kaniyang pananaw sa buhay.

“Siguro nga dun sa heartbreak ko na sobrang na-depress talaga ako. I really promised myself I don’t ever want to feel this way again. Kaya ganun ang mindset ko. But it doesn’t really help,” saad nito.

Ngunit nilinaw naman nito na napagtanto rin niya kalaunan na walang mangyayaring maganda sa paghihiganti.

“Walang magagawa kung gaganti ka. Maggagantihan kayo. Walang outcome na magandang mangyayari,” hirit niya.

Masaya ngayon ang puso ni Madrigal na may bagong nobyo na nakilala niya sa isang dating app. Ito ay kasunod ng diborsyo ng kaniyang kasal sa dating asawa na si Troy Woolfolk.

Nabiyayaan sila ng isang anak na si Annika.



