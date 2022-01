Mula sa Instagram ni Albie Casiño

Ikinatuwa ng maraming taga-hanga ng dating “Pinoy Big Brother” celebrity housemates na sina Albie Casiño at Shanaia Gomez na natuloy na ang “sisig date” ng dalawa.

Nitong Enero 9, inilabas ng aktor sa kaniyang Instagram account ang maikling video kung saan kasama nito si Gomez sa isang restaurant.

“Are you ready? Are you excited to try sisig?” tanong ni Casiño kay Gomez. Mabilis namang sumang-ayon ang aktres dito.

Sa naunang panayam sa Star Magic, sinabi ng aktor na obligasyon niya bilang isang kaibigan na maipatikim kay Gomez ang sisig. Minsan nang sinabi ni Gomez na hindi niya gusto ang sisig dahil sa texture nito.

“On top of everything, as a friend, feel ko obligation ko ipa-try sa kaniya 'yung masarap na sisig. Kasi napakalungkot naman ng buhay mo kung puro pangit lang na sisig 'yung natitikman mo,” dagdag ni Casiño.

Sa paglabas ng bahay ni Kuya, inaya ni Casiño si Gomez na kumain ng sisig kasama niya upang magbago ang pananaw nito sa pagkain.

Bagamat aminado siyang nagagandahan siya sa showbiz newcomer, hindi niya rin gustong mapilitan si Gomez na magustuhan siya dahil lamang sa dinidikta ng mga fan.

“She's a pretty girl naman. Attracted ako sa kaniya. Nagulat lang ako, at my age, hindi na big deal ang crush. My friends are getting married. They're having kids na,” paliwanag ni Casiño.

“Sa mga nakikita ko, masyado pa siyang bata. To be honest, it's kinda weird. I don't want her to feel pressured na she has to like me because of the fans.”

Pagbabahagi pa ng aktor, nais muna niyang pagtuunang pansin ang trabaho ngayong 2022 at 2023 ngunit hindi naman niya sinasarado ang pinto sakaling magkaroon na ng karelasyon.