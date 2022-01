MAYNILA -- Inamin ng komedyanteng si Pokwang na tinamaan siya ng COVID-19 at ngayon ay naka-isolate.

Ibinahagi ni Pokwang ang pinagdadaanan sa post niya ngayong Miyerkoles sa Instagram.

Sa caption, iginiit ni Pokwang na malaking tulong na nabakunan siya kontra sa nakakahawang virus.

"Eto ako nagpapaaraw para lumakas muli at makabawi, ika-6 days ko na ng isolation buti na lang bakunado ako kaya kinaya kita ng bongga!" ani Pokwang.

Payo naman ni Pokwang sa mga tinamaan ng COVID-19, manatiling matatag at isipin ang laban ay para sa pamilya.

"'Wag panghinaan ng loob lalo na kapag may pamilya tayong umaasa sa 'tin. Laban lang, mga mahal ko. Dasal at tiwala lang kay God oki? Inom ng maraming tubig, vitamins i-doble, suob, 'wag na muna lalabas kung may nararamdaman na symptoms. Mag-isolate agad agad. Kapit lang," ani Pokwang.

Sa ngayon ay patuloy ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa bansa.