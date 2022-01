MAYNILA -- Malaki ang pasasalamat ng aktres na si Charlie Dizon na makahanap ng mga tunay na kaibigan sa mundo ng showbiz tulad nina Dimples Romana at Sue Ramirez.

"Ang hirap pa rin talaga magtiwala. Ang saya kung alam mo na may kaibigan ka na pamilya rin talaga, na winelcome ka talaga sa family ng buong-buo. Kumbaga ang gusto lang para sa iyo ay maging masaya ka rin or mapabuti ka rin. 'Yun ang pinaka-grateful ako kay Ate Dimps at Ate Sue," ani Dizon sa Inside News ng Star Magic nitong Martes.

Naunang ibinahagi ni Dizon na ngayong taon ay hindi niya nakasama ang kanyang pamilya para ipagdiwang ang Pasko at ang Bagong Taon.

Ayon kay Dizon, nag-Pasko siya kasama ang pamilya nina Romana, samantalang nakasama niya naman si Ramirez at pamilya nito sa pagsalubong sa taong 2022.

"Natapos kami sa lock-in parang December 22 na. Usually kapag December sa US kami nagse-celebrate ng family. So nandoon na rin ang parents ko ngayon. Since late kami nakalabas ng lock-in, ayun di na ako nakasunod sa US, so dito na lang muna," ani Dizon.

"Tapos biglaan din talaga na in-invite ako ni Ate Dimps. Tapos si Ms. Sue, biglang sabi niya na sa kanila naman ako mag-New Year. So 'yun ang nangyari kaya sa kanilang dalawa ako nag-celebrate," dagdag ni Dizon na iginiit ang pasasalamat sa pamilya ng dalawang aktres.

"Sobrang naging warm sila talaga. Hindi ko naramdamam na iba ako. Sobrang gaan ng feeling na sila ang kasama ko," ani Dizon.

Matatandaang nagkasama sa 2020 seryeng "A Soldier's Heart" sina Dizon at Ramirez.

Samantala, sa ngayon ay magkasama sina Romana at Dizon sa seryeng "Viral Scandal."

