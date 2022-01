MAYNILA -- Tila naging reunion ang pagkikita ng magkasintahan na sina Enrique Gil at Liza Soberano at ang batikang rapper na si Andrew E.

Matatandaang nagkasama-sama ang tatlo sa 2016 serye ng ABS-CBN na "Dolce Amore" kung saan ginampanan ni Andrew E ang karakter ni Uge, ang tunay na ama ni Serena (Soberano) na umibig naman kay Tenten (Gil).

Muling nagkita-kita ang tatlo habang nagbabakasyon sa Los Angeles, California.

Sa Instagram, ibinahagi ni Andrew E ang mga retrato na kuha mula sa kanilang pagkikita.

"I miss and I love these two," ani Andrew E.

Magkasama ngayong nagbabakasyon sa Amerika sina Soberano at Gil kung saan kasama nila ang kapatid ng aktres na si Justin upang dalawin ang kanilang lola.