Seth Fedelin, inaming 'special friends' sila ni Andrea Brillantes

Watch more in iWantTFC

MAYNILA -- "Special friends." Ganito inilarawan ni Seth Fedelin ang estado ng relasyon nila ng aktres na si Andrea Brillantes.

Sa "Magandang Buhay" nitong nakaraang linggo, iginiit ni Seth na maayos ang samahan nila ni Andrea.

Ani Seth, sa ngayon ay ang pagtupad sa kani-kanilang pangarap ang pinagtutuunan nila ng pansin.

"Okay naman po (kami)... Lalo na si Blythe (Andrea), 'yung bahay niya ay tapos na, ako next naman," ani Seth na iginiit na kahit may pandemya ay hindi nawala ang komunikasyon nila ni Andrea.

Nang matanong si Seth kung best friends o more than friends ba sila ni Andrea, sagot ng aktor: "Special friends."

Nang sundan ng tanong kung maari bang mauwi sa special relationship ang samahan nila ni Andrea, diretsahang sagot ni Seth: "Puwede."

Matatandaang nagsimula sa showbiz si Seth nang sumali siya sa "Pinoy Big Brother." Nabuo naman ang SethDrea o ang love team nina Seth at Andrea nang magkasama sila sa seryeng "Kadenang Ginto."

Ngayon ay parte si Seth ng sikat na seryeng "FPJ's Ang Probinsyano."

Muli namang magkakatrabaho sina Seth at Andrea sa isang bagong serye kung saan kasama rin nilang bibida ang dalawa pang miyembro ng kanilang grupo na Gold Squad na sina Kyle Echarri at Francine Diaz.

Sa ilalim ng Dreamscape Entertainment, ang bagong serye ng ABS-CBN ay pinamagatang “Huwag Kang Mangamba,” na mula sa isang awiting isinulat ni Fr. Manoling V. Francisco.

Makakasama rin nila sa serye sina Eula Valdes, Sylvia Sanchez, Mylene Dizon, Diether Ocampo, Enchong Dee, Angeline Quinto, Nonie Buencamino, Matet de Leon, Dominic Ochoa, Soliman Cruz, RK Bagatsing, Paolo Gumabao, at Matty Juniosa.

Related video:

Watch more in iWantTFC

Watch more in iWantTFC