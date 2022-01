MAYNILA -- Sasabak sa action ang sexy star na si AJ Raval sa pelikulang "Hugas" kung saan kapareha niya si Sean de Guzman.

Sa "Showtime Online U" nitong Martes, nagbahagi sina Raval at De Guzman ang mga bagay tungkol sa kanilang pinakabagong pelikula na "Hugas" na nasa ilalim ng direksiyon ni Roman Perez.

"Marami kasing ibig sabihin 'yung hugas, hugas ng kasalanan, hugas ng nakaraan. Si Liezel, which is ako, at si Al, which is si Sean de Guzman, kami ang magmamamahalan sa 'Hugas' at maghuhugas ng nakaraan," ani Raval.

"Si Liezel, hindi siya nakapag-aral, hindi siya makakuha ng work, taga-probinsya. Pagdating niya sa Maynila akala niya sales lady papasukan niya 'yun pala, papasok siya sa sindikato at doon niya nakilala si Al," dagdag ni Raval.

"Si Al, matapang siya na tao. Wala siyang pakialam sa kung ano ang mangyayari sa kanilang dalawa ni Liezel," dagdag naman ni De Guzman.

Pagbabahagi nina Raval at De Guzman, sumailalim sila workshop at training para sa mga action scenes at naghanda rin sila pagdating sa love scene para sa nasabing proyekto.

"Ni- ready kami ni direk Roman. Si direk Roman talaga 'yung nag-prepare sa amin. Mayroon kaming workshop, script-reading. May training din kami na mga action. Kung paano humawak ng baril, paano mag-rolling. 'Yun ang mga ginawa namin. Also, nag-usap din kami ni Sean ni-ready din namin sarili namin sa mga love scene," ani Raval.

"Before kami isalang talagang nag-training dahil action nga itong pelikula na ito. First time namin ... pinaghandaan talaga," dagdag ni De Guzman.



Mapapanood sa Vivamax ang "Hugas" simula sa Enero 14 kung saan tampok din ang mga aktor na sina Jay Manalo at Joko Diaz.

Samantala, sa panayam din ng "Showtime Online U" ay ibinahagi rin ni Raval na mapabuti ang sarili ang pokus niya ngayong 2022.

"Masaya ang pasok ng bagong taon sa akin siyempre. Maraming work and opportunities. And also nagpo-focus din ako sa sarili ko for self-improvement, self-control, self-discipline. Diyan ako sa mga bagay na 'yan naka-focus ngayon," ani Raval.

Matatandaang Oktubre noong nakaraang taon nang magdesisyon si Raval na pansamantala muna siyang magpapahinga sa social media para maprotektahan ang kanyang mental health. Ito ay matapos siyang madamay sa kontrobersiyal na hiwalayan nina Kylie Padilla at Aljur Abrenica.

Nauna nang itinanggi ng anak ng dating action star na si Jeric Raval na third party siya sa pagkakasira ng relasyon ng dalawang artista.