Karla Estrada, ipinagmalaki ang mga katangian na nakuha ni Daniel Padilla sa ama

MAYNILA -- Ibinahagi ni Karla Estrada ang mga magagandang katangian na nakuha ng kanyang anak na si Daniel Padilla mula sa ama nito na sa Rommel Padilla.

Sa "Magandang Buhay" nitong Lunes, Enero 11, sinabi ni Karla na ang pagiging maunawain at mapagmahal sa ina ang ilan lang sa mga nakuha ni Daniel sa ama nito.

"Kita naman natin na talagang mapagbigay, understanding at saka maka-ina. 'Yun talaga ang nakuha," ani Karla sa mga kasamahang host nito na sina Melai Cantiveros at Jolina Magdangal.

Binati rin ni Karla sa telebisyon ang ina ni Rommel na si Eva Cariño.

"Nakita naman natin ang pagmamahal nina Robin at Rommel sa ina nila. Actully si DJ (Daniel) ganun din. But lahat naman ng anak ko," ani Karla.

Aminado rin si Karla na nakuha ni Daniel ang pagiging mapagbigay ni Rommel.

"At saka 'yung pagiging gentleman, oo. 'Yun talaga. At pagiging generous din. Dahil 'yan si Omeng, sa kanya rin ako nag-umpisa at nakita ko rin na mapagbigay talaga siyang tao," ani Karla.

Sa mahabang panahon, si Karla ang tumayong ina at ama kay Daniel.

Sa nakaraang panayam kay Daniel sa "Tonight With Boy Abunda," iginiit nito na hindi man niya nakikita ang ama ay hindi nawala ang kanilang komunikasyon.

"Physically wala siya pero nandiyan siya, tatawagan niya ako, kakamustahin niya ako. And gets ko na kasi dati pa lang in-explain na ni Mama sa akin kung ano ang sitwasyon. At alam ko kung bakit siya wala and hindi siya naging big deal sa akin. Kaya nga minsan ang hirap, lalo na kapag artista ka, ang hirap ng mga eksenang may galit sa erpat, ako wala akong galit sa erpat ko," ani Daniel.

Sa nakaraang pahayag naman ni Karla sa "Magandang Buhay," iginiit niya na maganda ang relasyon niya sa ama ni Daniel at pamilya nito.

"Alam mo sa experience ko, sobrang bait at kabutihan ang ipinakita sa akin kaya hindi ko kayang bitiwan ang pamilya ng mga ex ko. Talagang inalagaan nila ako nung kami pa ang pamilya," pagbabahagi noon ni Karla.

