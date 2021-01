Anak ni Lotlot at Ramon Christopher na si Diego Gutierrez, recording artist na

Watch more in iWantTFC

MAYNILA -- Musika ang karerang tinatahak ngayon ni Diego Gutierrez, ang nag-iisang anak na lalaki ng dating mag-asawa na sina Lotlot de Leon at Ramon Christopher Gutierrez.

Ibinahagi ni Diego sa "Magandang Buhay" nitong Lunes, Enero 11, na nakatakda siyang maglabas ng kanyang unang awitin.

"Siguro 'yung aktingan kailangan ko pang pag-aralan ng konti 'yan. As of now, I want to focus on my music career. I actually have a song coming out this January na, I have my first song, so 'yun muna ang focus ko," pagbabahagi ni Diego.

Ayon kay Diego, mas tinitingnan niya bilang inspirasyon ang mga miyembro ng kanyang pamilya na unang gumawa ng pangalan sa showbiz.

"Siyempre nakaka-pressure rin pero more of inspiring. Kasi siyempre 'yung mga narating nila ay gusto ko ring marating in the future," ani Diego.

Si Diego ay apo nina Pilita Corrales at Eddie Gutierrez, mga magulang ni Ramon Christopher.

Lolo at lola rin ni Diego sina Nora Aunor at Christopher de Leon, mga magulang naman ng kanyang inang si Lotlot.

Ngayong nagsimula na ring sumabak si Diego sa showbiz, naibahagi ni Ramon Christopher ang kanyang saloobin.

"Sa totoo, hindi ako nagdedesisyon para sa kanila. Ang ano lang namin is kapag nakatapos kayo ng school, when you finish college, kung ano ang gusto niyong gawin, susuporta kami sa iyo. So hindi ako nagsasabi na 'uy huwag ka mag-artista, ikaw mag-artista ka.' So kung ano ang gusto nila para happy sila kung ano ang ginagawa nila," ani Ramon Christopher.

Maliban sa musika, isa rin sa hilig ni Diego ay ang paglalaro ng basketball, bagay na nakuha niya rin sa kanyang ama.

Naglalaro si Diego sa National Basketball League (NBL) sa Quezon City.

Nito lamang Linggo, isa si Diego sa mga baguhang mang-aawit na nagpakitang gilas sa "ASAP Natin 'To."

Related video:

Watch more in iWantTFC