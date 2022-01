MAYNILA -- Ibinahagi ni Jolina Magdangal ang kanyang mensahe para sa kaarawan ng kanyang mister na si Mark Escueta.

Sa post sa Instagram, binigyang-pugay ni Magdangal ang tatag ng kanyang kabiyak pagdating sa mga hamon ng buhay.

"Happy happy birthday asawa kong walang bakas sa ngiti niya na nabibigatan siya sa 'kin kahit pa…. Kapit na kapit ang daliri sa paa dahil lumulubog na sa sand -- swipe! Hahahahahaha!!! Ganyan din siya sa buhay.. kahit ano pang challenges ang hinarap o kinakaharap at pwedeng harapin namin, patuloy siyang malakas at puno ng kasiyahan sa puso lalo na para sa akin, kay Pele at Vika," ani Magdangal.

Pagpatuloy ni Magdangal, araw-araw na inspirasyon ang naibibigay sa kanilang pamilya ng mga bagay na ginagawa ng kanyang mister.

"We love you so much Mahal, everyday nai-inspire mo kami sa mga bagay na ginagawa mo maliit at malaking bagay. Habangbuhay kaming magpapasalamat kay Papa Jesus at ikaw ang haligi ng ating tahanan at haligi ng puso namin," dagdag ni Magdangal.

Nito lamang Nobyembre ay ipinagdiwang nina Magdangal at Escueta ang kanilang kanilang ika-10 anibersaryo bilang mag-asawa.

Ayon sa dating post ng aktres, nanatili ang paghanga niya sa kanyang mister na aniya ay nagagawa pa rin siyang pakiligin.



IMatatandaang dalawang beses ikinasal sina Magdangal at Escueta sa noong 2011. Isang kasal sa simbahan noong Nobyembre 19 at isang garden wedding noong Nobyembre 21, 2011 ang naganap.

Si Magdangal ay isa sa mga host ng pang-umagang programa ng ABS-CBN na "Magandang Buhay."