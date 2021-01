Gold Squad nag-perform sa 'ASAP,' nag-top trend sa Twitter

Tampok sa 'ASAP Natin 'To' ngayong Enero 10, 2021 ang the Gold Squad. Screengrab

Nanguna sa trending topics ng Twitter Philippines ngayong Linggo ang celebrity group na The Gold Squad kasabay ng kanilang pag-perform sa "ASAP Natin 'To."

Tampok sa opening number ng Sunday concert show ang Gold Squad, na binubuo ng teen stars na sina Andrea Brillantes, Francine Diaz, Seth Fedelin, and Kyle Echarri.

Kinanta at sinayaw ng grupo ang "We Go Together" mula sa '70s musical na "Grease."

Kasabay ng performance, nanguna ang "THE GOLD SQUAD onASAP2021" sa listahan ng trending topic sa Twitter.

Unang nagkasama-sama ang mga miyembro ng Gold Squad sa programang "Kadenang Ginto."