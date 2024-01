Coco Martin, nakiisa sa pista ng Poong Nazareno

MAYNILA -- Isa lang ang aktor na si Coco Martin sa milyong deboto na nakiisa sa pista ng Poong Nazareno nitong Martes sa Quiapo, Maynila.

Sa kanyang pagtungo sa Quirino Grandstand, nagbigay mensahe rin ang aktor sa kapwa niya mga deboto.

PANOORIN: Nagbigay ng mensahe ang 'Batang Quiapo' star na si Coco Martin sa kapwa niyang mga deboto ng Nazareno sa Quirino Grandstand. | via @_KarenDeGuzman #Nazareno2024pic.twitter.com/MBvfCBuoHl — ABS-CBN News (@ABSCBNNews) January 8, 2024

"Minsan binigyan tayo ng trabaho pero hindi natin pinagbubuti, binabalewala natin. Alam niyo kahit ano pa ang trabaho niyo, basta pagsumikapan niyo, pagbutihin niyo, ibinigay 'yan sa atin ng Poong Maykapal -- sigurado may dahilan 'yon," ani Martin.

"Kung aalamin lang po natin napakaraming mga kwento nagsimula sa pinakamababa, sa pinakamaliit dahil nagsumikap sila at minahal nila ang kanilang hanapbuhay, nagtagumpay sila sa kanilang buhay, at ganun din po ang nangyari sa akin," dagdag ni Martin.

Ayon kay Martin, naniniwala siyang ginagamit siyang daan ng Diyos para makatulong din sa iba.

"Natupad ko na ang aking mga pangarap. Nagkaroon na ako ng maayos na tahanan, ng mga sasakyan, ng mga maliliit na negosyo. Natulungan ko na rin ang aking mga kapatid, nabigyan ko na rin sila ng tahanan at hanapbuhay," ani Martin.

"Pero sabi ko sa sarili ko sobra-sobrang biyaya ang ibinibigay sa akin ng Poong Nazareno, ano ang dapat kong gawin? Doon ko naisip na hindi lang ito talento, hindi lang ito trabaho. May dahilan ang Diyos kung bakit niya ako inilagay dito. At sa tingin ko ako ang ginagamit ng Poong Nazareno na daan para matulungan pa ang ibang tao. Para matulungan ko pa ang aking mga katrabaho na nawawalan ng pag-asa, na naligaw ng landas at napagkaitan ng oportunidad. Kaya sa simpleng paraan ng aking mga teleserye o mga pelikula, binibigyan ko ng opportunity upang magkaroon ng trabaho o hanapbuhay ang ibang tao para matulungan naman nila ang kanilang mga pamilya," dagdag ni Martin.



Isa lang si Martin sa mga bituin na sa kabila ng kasikatan ay patuloy pa rin at hindi nakakalimot sa kanilang paniniwala at pamamanata.

Sa ngayon ay abala si Martin bilang bituin ng sikat na seryeng "FPJ's Batang Quiapo" na mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, Cinemo, A2Z, TV5, iWantTFC at TFC.

