Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Viral agad sa social media ang performance ng aktor na si Donny Pangilinan sa kanyang bagong single na "Wings" sa "ASAP Natin 'To" stage ngayong Linggo.

Nanguna sa top trending topics ang phrase na WingsByDONNY OnASAP kasunod ng #DonnyPangilinan sa Twitter Philippines.

Screenshot ng trending topics sa Twitter Philippines.

Hatid ng kantang "Wings" ang mensahe ng pag-asa lalo na sa mga kumakaharap ng krisis ngayong may coronavirus disease (COVID-19) pandemic.

Ayon kay Pangilinan, nais niyang iparating sa kaniyang mga fans na magiging mabuti rin ang lahat sa kabila ng kaliwa't kanang hamong kinakaharap ngayon.

“When we released this, we were thinking about what people are going through especially the pandemic, kasi sometimes we overthink. And when we think about a lot of stuff even if they’re not true, na kung worth it ba ako, kaya ko pa ba?” ani Pangilinan.

"Kaya ‘yung line na nagre-repeat dito, ‘yung 'life will get better, things will get better'. And I dedicate it to my fans kasi they mean a lot to me, alam nila ‘yan," dagdag pa niya.

Mapapanood ang "ASAP Natin 'To" tuwing Linggo sa mga sumusunod na platforms: Kapamilya Channel (cable), A2Z Channel 11 (free TV), TV5 (free TV at cable), Kapamilya Online Live (free live streaming), iWantTFC (on-demand streaming), at TFC (overseas subscription).