Larawan mula sa Pinoy Big Brother Twitter account.

MAYNILA — Wagi si Nathan Juane sa unang “Head of Household” challenge sa adult edition ng “Pinoy Big Brother Kumunity Season 10”.

Sa episode ngayong Linggo, ibinunyag ang naturang hamon kung saan kinakailangang palusutin ng housemates sa iba’t ibang obstacles ang isang drone sa pinakamaikling panahon.

Sa loob ng 2 minutes at 15 seconds nagawa ni Juane ang challenge kaya hinirang na head of household.

Siya ay binigyan ng isang medalyon, ngunit hindi pa niya ito puwedeng sabihin sa kapwa niya housemates.

Napapanood ang “PBB” sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z, iWantTFC, at TFC, at may 24/7 livestreaming via Kumu.

