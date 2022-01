Watch more on iWantTFC

MANILA — Nagbabalik ang award-winning actor na si Piolo Pascual sa "ASAP Natin 'To" stage ngayong Linggo, awit ang bagong kantang "Tawag Mo".

Ayon kay Pascual, asahan ang bagong musika mula sa kaniya sa paglabas ng kaniyang album sa mga susunod na araw.

Sa “The Greatest Showdown” performance, inawit ng aktor ang “Kailangan Kita” kasama si Gary Valenciano at ang kaniyang mga hits na “Sana Ikaw” kasama si Zsa Zsa Padilla, at “Kung Ako Ba Siya” kasama si Erik Santos.

Ala-reunion din ang number niya kasama si Regine Velasquez sa awiting “Paano Kita Iibigin” mula sa kanilang pelikula noong 2007 sa kaparehas na titulo.

Mapapanood ang “ASAP Natin ‘To” tuwing Linggo sa Kapamilya Channel, Jeepney TV, A2Z, TV5, Kapamilya Online Live at iWantTFC, at worldwide via TFC.