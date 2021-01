'Risky, difficult': Meryll Soriano idinetalye ang pagbubuntis sa edad na 38

MAYNILA - Aminado ang aktres na si Meryll Soriano na nakaranas siya ng mga pagsubok sa pagdadalantao sa edad na 38.

Sa Instagram nitong Biyernes, sinabi ng aktres na "risky and difficult (mapanganib at mahirap)" ang panganganak niya.

Kasabay nito ay nakaranas siya ng pagkabalisa, at nagkaroon ng gestational diabetes - o diabetes habang buntis.

"At 38, my doctor told me that it’s risky and difficult. I had anxiety over this on the latter part of my pregnancy," ani Soriano, anak nina Willie Revillame at kapatid ni Maricel Soriano na si Bec-Bec.

Bagong Taon nang ibunyag ni Soriano na nanganak siya. Kasabay niyan, sinabi ni Soriano na nakipagbalikan siya kay Joem Bascon.

Dahil sa kaniyang pagbubuntis, maraming pagbabago ang kinailangang gawin ni Soriano sa kaniyang lifestyle gaya ng pag-e-ehersisyo at pag-iwas sa matatamis na pagkain.

"[It] meant 4 x a day of glucose tests, 4 x a day of insulin shots and nth goodbyes to donuts, chocolates and cakes until I give birth. So, I worked out 4-5 x a week, healthy food intake and baby yoga as much as I could," ani Soriano.

Sa kabila ng mga pagsubok, malusog na ipinanganak ang kaniyang sanggol matapos ang 10 oras na labor.

"It was hard work and it was difficult and tiring most of the time. But, again, my age is a factor. I did what was needed to be done. Voila! I made it. I did it! I am so proud to have a healthy pregnancy and safe delivery," aniya.

Malaki rin ang pasasalamat niya kay Bascon, na tinulungan siya sa bawat pagsubok sa pagdadalantao at panganganak.

"He stopped buying Cloud 9 and HawHaw. He did [the] pregnant workout with me. And, there are no words to explain the taking-care-of-me part. He’s the best. Thank you so much, Dud," ani Soriano, na nagpasalamat din sa mga doktor.

Nagkabalikan sina Bascon at Soriano isang dekada matapos maghiwalay.