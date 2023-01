Screenshot from ASAP.

MANILA — "I am starting this year with a great full heart."

These were the words of pop superstar Sarah Geronimo as she expressed her gratitude to go back to performing live.

"Alam niyo po, masayang-masaya po ako na nagkaroon po talaga ako ng courage na makabalik sa pagpe-perform," Geronimo said Sunday after her performance of her latest single "Sansinukob, Salamat" in the "ASAP Natin 'To" stage.

"Marami pong mga dumating sa buhay ko na nagpahina ng aking loob, ng aking paghinga, nakaapekto po ‘yun lahat sa akin pero tinulungan po ako ng Panginoong Diyos na bumangon ulit at yakapin ‘yung talento na binigay niya sa’kin," she added.

Geronimo thanked her family, friends, and fans for their continued support.

"Of course, ‘yung inspirasyon na unang-una, galing sa kanya, pangalawa po sa mga mahal ko sa buhay, sa aking pamilya, ngayon ang aking asawa at sa inyong lahat po," she said.

"Kayo po, inspirasyon ko po kayo, grabe po talaga ‘yung inspirasyon na nabibigay niyo sa akin na tuloy-tuloy lang, hangga’t meron tuloy-tuloy lang."

Geronimo took a break from showbiz in 2020 after getting married to actor Matteo Guidicelli.

