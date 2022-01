Raf, Nathan Juane tagumpay sa unang task sa ‘PBB’

Mula sa Kapamilya Online Live

Matapos ang matinding pagtatago ng tunay nilang pagkakakilanlan, matagumpay na nalusutan ng magkapatid na Raf at Nathan Juane ang unang task na ibinigay sa kanila sa “Pinoy Big Brother.”

Sa pagpasok sa bahay, binigyan ng hamon ni Big Brother ang dalawa na magpanggap na hindi magkakilala. Dito, pinalitan pansamantala ni Kuya ang pangalan ni Nathan bilang Policarpio.

Naging mahirap ang pagtatago ng dalawa dahil binigyan din ng misyon ni Big Brother si Isabel Laohoo bilang secret investigator upang alamin kung sino sa mga adult housemate ang may ugnayan sa isa’t isa.

Mabilis na nag-imbestiga si Laohoo sa mga kasamahan kung saan nalaman nito na magkakalapit lamang ng tirahan sina Raf at Nathan maging si Aleck Iñigo .

Napansin din niya na magkahawig si Zach Guerrero at Seham Daghlas ngunit hindi na niya itinuloy ang pag-usisa sa dalawa.

Muntikan nang mahuli ni Laohoo ang magkapatid nang malamang parehas sila ng gym na pinupuntahan ngunit mabilis naibaling ni Nathan ang atensyon nang walang makuhang tuwalya si Guerrero.

Nang iaanunsyo na ang hula ni Laohoo, bakas sa mukha nina Raf at Nathan ang kaba dahil tingin nila ay napagtagpi-tagpi nito ang kanilang kuwento.

Sa huli, si Raf at Iñigo ang napili ni Laohoo na nangangahulugang naipanalo ng magkapatid ang task. Dahil dito, makukuha ng adult housemates ang kanilang weekly budget.

Ikinabigla naman ng lahat ang rebelasyon ng magkapatid na Juane.

