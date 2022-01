Mula sa ABS-CBN website

Sa pagsisimula ng 2022, muling magbabalik sa “ASAP Natin ’To” stage ang ultimate heartthrob na si Piolo Pascual simula Enero 9, Linggo.

Sa kaniyang pagbabalik, isang engrandeng selebrasyon para sa kaniyang kaarawan ang nakatakdang gawin kung saan inaasahang kakantahin niya ang kaniyang bagong single.

Makakasama rin niya sa kantahan ang mga OPM icon na sina Gary Valenciano, Zsa Zsa Padilla, Erik Santos, at Regine Velasquez para sa “The Greatest Showdown.”

Nito lamang Disyembre, ginulat ni Pascual ang madlang pipol matapos mag-guest sa noontime show na “It’s Showtime!”

Nakisali pa ito sa segment ng palabas na “Palarong Pang-Madla” kung saan sinubukan niyang maka-shoot ng pingpong ball sa shot glass.

Nakatakda ring bumida sa 2 proyekto si Pascual kung saan makakasama niya ang bagong Kapamilya na si Lovi Poe sa “Flower of Evil” at si Angelica Panganiban sa isang romantic-comedy sitcom.

Aabangan naman sa “ASAP” ang reunion ng “Pinoy Big Brother” celebrity housemates tampok ang Top 5 na sina Alyssa Valdez, Anji Salvacion, Madam Inutz, Samantha Bernardo, at Brenda Mage.

Makakasama rin nila sina Alexa Ilacad, KD Estrada, Shanaia Gomez, Eian Rances, Karen Bordador, Jordan Andrews, Benedix Ramos, John Adajar, Albie Casiño, at Chie Filomeno.

Papainitin naman nina Chie Filomeno at "ASAP" dance royalty Kim Chiu ang dance floor sa kanilang Sexbomb Girls hits showdown, habang pakikiligin naman ni Donny Pangilinan ang mga fan sa kanyang bagong awitin.

Mapapanood ang “ASAP Natin ‘To” tuwing Linggo sa Kapamilya Channel, Jeepney TV, A2Z, TV5, Kapamilya Online Live at iWantTFC, at worldwide via TFC.



