Mula sa Instagram ni Albie Casiño

Patuloy na umaasa ang maraming taga-hanga ng dating “Pinoy Big Brother” celebrity housemates na sina Shanaia Gomez at Albie Casiño na matuloy ang ipinangakong “sisig date” ng aktor sa batang aktres.

Sa panayam sa Star Magic, inamin ni Casiño na hindi pa nangyayari ang kanilang date ni Gomez na sinabi niya nang salubungin ito online matapos ma-evict sa Big Brother house.

Aniya, parehas silang abala pa sa maraming bagay at mas gusto niyang mawala muna ang ingay sa kanilang dalawa bago ituloy ang pagkain ng sisig.

“Wala hindi pa siya nangyayari. Siguro pag bumaba na yung hype, ingay samin. We're so busy now. I am so busy now,” saad ng aktor.

Watch more on iWantTFC

Ngunit paglilinaw nito, obligasyon niya bilang isang kaibigan na maipatikim kay Gomez ang masarap na sisig. Minsan nang sinabi ni Gomez na hindi niya gusto ang sikat na pagkaing Pinoy dahil sa texture nito.

“On top of everything, as a friend, feel ko obligation ko ipa-try sa kaniya yung masarap na sisig. Kasi napakalungkot naman ng buhay mo kung puro pangit lang na sisig yung natitikman mo,” dagdag ni Casiño.

Watch more on iWantTFC

Bagamat aminado siyang nagagandahan siya sa showbiz newcomer, hindi niya rin gustong mapilitan si Gomez na magustuhan siya dahil lamang sa dinidikta ng mga fan.

“She's a pretty girl naman. Attracted ako sa kaniya. Nagulat lang ako, at my age, hindi na big deal ang crush. My friends are getting married. They're having kids na,” paliwanag ni Casiño.

“Sa mga nakikita ko, masyado pa siyang bata. To be honest, it's kinda weird. I don't want to feel her pressured na she has to like me because of the fans.”

Pagbabahagi pa ng aktor, nais muna niyang pagtuunang pansin ang trabaho ngayong 2022 at 2023 ngunit hindi naman niya sinasarado ang pinto sakaling magkaroon na ng karelasyon.