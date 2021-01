Maymay at Edward, mayroong off-cam kissing scene?

MAYNILA -- Hindi nakaligtas sa panunukso sina Maymay Entrata at Edward Barber mula sa kanilang mga kasamahang artista sa pelikulang "Princess DayaReese" dahil sa kanilang kissing scene sa pelikula at maging umano sa off-cam.

Sa "iWant ASAP," ibinuking ng aktor na si Neil Coleta ang aniya'y tila "totoong" halikan ng dalawa sa eksena.

"Actually 'yung ending, 'yung eksena na nag-kiss sila na may pa-drone shot na palayo, nandoon ako nun eh. Kitang kita ko, ramdam ko 'yung nafi-feel nila na totoong totoo," ani Coleta.

Matapos nito ay naging sunod-sunod naman ang panunukso sa dalawa ng kasamahan din nila sa pelikula na si Alora Sasam at maging ang co-host ng MayWard sa "iWant ASAP" na si Robi Domingo.

"Kasi nagtanong si Robi kung totoo raw ba 'yung kissing scene. Tapos may nagsabi parang si Maymay yata ang nagsabi parang feeling ko siya. Parang totoo raw off-cam. Hindi totoo sa movie, pero totoo sa off-cam," pangungulit ni Alora.

"Ang hindi mabubura sa comment section sa chat room ay 'yung sinabi ni Maymay na ... 'Totoo ang kiss namin offcam.' 'Yun ang sinabi niya before we went live... . Maymay, 2021, kami ba'y nagsisinungaling o hindi na sinabi mo 'yun? Maymay, totoo ba 'yung sinabi mo na totoo 'yung kiss namin off cam," tanong ni Robi kay Maymay.

Nakakatuwang tugon naman ni Maymay: "Kuya Robs, choppy ka, choppy ka nga."

Sinubukan namang iligtas ni Edward si Maymay sa panunukso sa pagsasabi ng: "Thirty seconds na lang May, manahimik ka na lang."

Nagsimulang ipalabas noong Enero 1 ang "Princess DayaReese" ng Star Cinema na mapapanood sa ilang piling sinehan at online sa pamamagitan ng KTX.ph (ktx.ph), Iwant TFC (iwanttfc.com), IPTV, Cignal PPV (my.cignal.tv), at Sky Cable PPV (mysky.com.ph/cinexpress) sa halagang P150 kada tiket.

