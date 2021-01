Ejay Falcon, itinuloy ang panata sa kabila ng pandemya

MAYNILA -- Sa kabila ng mga hamon at pangamba dala ng pandemya, itinuloy pa rin ng aktor na si Ejay Falcon ang kanyang panata na makapagbigay ng kasiyahan sa kanyang pamilya at mga kababayan sa Oriental Mindoro.

Sa eksklusibong panayam ng PUSH kay Falcon, ibinahagi nito na umuwi siya sa Bacawan, Pola noong Disyembre 29, kasama ang kanyang nobya na si Jana Roxas para doon salubungin ang Bagong Taon kasama ang kanyang pamilya.

Sa kanyang pag-uwi ay muling nagbigay saya ang aktor sa kanyang mga kababayan nang mamahagi siya ng gift packs.

Ayon kay Ejay, ito na ang ika-11 taon ng kanyang panata.

“Parang panata ko na po kasi ito simula nung nag-'PBB' (Pinoy Big Brother) at ayaw kong mawala ito o mahinto kahit pa anumang pagsubok ang dumating. Nakakatuwa dahil nakapagbigay din po ako sa isa pang barangay na malapit sa amin -- sa Barangay Buhay na Tubig. Medyo malungkot lang po dahil 'yung inaabangan ng mga kabataan na sports fest, 'yung basketball league taon-taon, ay hindi namin nagawa. Pero sana ngayong 2021 bumalik na sa normal ang lahat at magawa na namin 'yon," ani Ejay.

Ayon kay Ejay, iba ang saya na makitang nagagawa niyang mapasaya ang mga kababayan.

“Ang sarap sa pakiramdam na nakikita ko 'yung mga bata at higit sa lahat 'yung ngiti nila at saya ng mga senior citizens dahil kahit na papaano, sa maliit na pamamaraan, ay napasaya namin po sila,” dagdag na pahayag ni Ejay.

Pag-amin ni Ejay, dahil sa sinusunod na safety protocols dala ng pandemya ay malaking hamon ang ginawa niyang pag-uwi sa probinsya.

“Mahirap po, sa totoo lang. Napakahirap talaga. Mula sa pag-uwi pa lang na kailangang may swab at RT-PCR negative result para 'di ka ma-quarantine. Kasi siyempre po iisipin mo rin 'yung mga dadatnan mo na dapat maging safe din sila, kaya kailangan talagang sumunod sa safety protocols. Pero sabi ko nga, gagawa ng paraan ang Diyos basta maganda ang hangarin mo. Sabi nga 'di ba, ang gusto may paraan, 'pag ayaw may dahilan, sabi nga di ba?" ani Ejay na ibinahagi rin sa Instagram ang naging pag-uwi niya sa probinsiya.

Ngayong 2021, tanging hiling lang ni Ejay ang patuloy na maging masaya kasama ang kanyang mga mahal sa buhay.

“Wala naman akong dapat baguhin. Ang gusto ko lang ngayong taon ay i-enjoy lang ang buhay kasama ang mga taong mahahalaga sa akin," ani Ejay na bibida bilang bayani sa pelikulang "Balangiga 1901."