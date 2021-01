Zeus Collins, naging bukas sa kanyang girlfriend

Watch more in iWantTFC

MAYNILA -- Masaya sa kanyang buhay pag-ibig si Zeus Collins.

Sa "Magandang Buhay" nitong Miyerkoles, naging bukas si Zeus tungkol sa kanyang relasyon sa nobyang si Pauline Redondo.

Nagkakilala ang dalawa sa isang restobar kung saan ipinagdiwang ni Pauline ang kanyang graduation. Kuwento ni Zeus, pinsan ni Pauline na nakilala siya bilang miyembro ng Hashtags ang nagpakilala sa kanila.

"Pero matagal kaming parang nag-usap ulit kasi nga medyo busy. Magte-training na siya bilang flight attendant kaya naging busy siya. Parang four months pa nakalipas bago ako nanligaw sa kanya," ani Zeus.

Ayon kay Zeus, nagustuhan niya ang pagiging simple ni Pauline.

"Medyo na-challenge ako sa kanya at 'yun nga sobrang simple niya at mabait siya. Alam mo 'yung kung paano siya makipag-usap sa tao. Doon ako mas napalapit sa kanya nung ipinakilala niya ako kay Lord. Ang suwerte ko talaga," ani Zeus.



Nang matanong naman kung paano niya naipapakita kay Pauline na wala itong dapat ipangamba sa kanilang relasyon, sagot ni Zeus: "Ako kasi lagi ko lang ipinaparamdam sa kanya na siya talaga ang special para sa akin. Nakakatuwa dahil may nagkakagusto sa iyo. Pero lagi kong sinasabi sa kanya na 'ikaw lang, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Ikaw ang mahal ko, ikaw ang makakasama ko,'" ani Zeus.

Tulad ng ibang relasyon, ibinahagi rin ni Zeus ang mga ibinibigay niya para kay Pauline at ang nakukuha niya mula sa huli.

"Ako ibinibigay ko sa kanya... importante oras, 'yung pagmamahal ko sa kanya. Lagi kong ipinaparamdam sa kanya. At yung tini-take ko naman... sobrang maasikaso si Pauline, lagi kong nararamdaman sa kanya 'yon (maalaga). Sobrang punong-puno ako ng kasiyahan," ani Zeus.

"Sa ngayon ang pinag-uusapan namin gusto muna namin na mag-ipon muna kasi kailangan 'yon. ...Yung pagmamahalan namin kailangan malawak ang pag-uunawa namin sa isa't isa. Sana ito na 'yon, ito na ang forever," aniya.

Ipinagdiwang nila Zeus at Pauline ang kanilang unang taon bilang magkasintahan nitong Disyembre.



Matatandaang huling naugnay si Zeus kay Dawn Chang na nakasama niya sa "Pinoy Big Brother."

