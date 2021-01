Fumiya at Yamyam, mas lumalim ang pagkakaibigan kahit may pandemya

Watch more in iWantTFC

MANILA -- Mas pinatatag ng pandemya ang pagkakaibigan ng tinaguriang "laugh team" nina Fumiya Sankai at Yamyam Gucong o mas kilala bilang "FumiYam."

Sa "Magandang Buhay" nitong Huwebes, ibinahagi ng dalawa na mas lumalim pa ang kanilang samahan kahit pa malayo sila sa isa't isa.

Nanatiling nasa Japan si Fumiya na sa pamamagitan ng video chat ay nakausap ng mga host ng "Magandang Buhay" at ni Yamyam.

"Kahit malayo kami, actually ngayon palalim nang palalim ang friendship namin. Kasi kahit ang daming hamon, hadlang, pandemya, problema pero kami through social media ay nagshi-sharing pa rin kami at nagtutulungan pa rin kami," ani Yamyam.

"Lately lang nag-video call kami dahil siya rin stressed na siya sa Japan. Pagkatapos ng video call namin, sabi niya, 'Thank you so much Yamyam. I'm konti relieved because wala akong ma-share-an na iba.' Kasi sa mga Japanese, hindi sila (masyado sa) sharing, chikahan. So dito nagshi-share sa akin. Open naman ako makinig sa kanya dahil kaibigan ko naman siya," dagdag ni Yamyam.

"Ngayon I can not go back to the Philippines, that's why we can't meet each other in person. Pero now technology generation, that's why we can use phone, laptop and chika-chika. Kahit malayo, we can share," pagbabahagi naman ni Fumiya.

Noong 2019 nagsimula ang pagkakaibigan nina Fumiya at Yamyam bilang mga housemate sa "Pinoy Big Brother: Otso."

Nang magwagi si Yamyam sa sikat na reality show, maliban sa kanyang pamilya ay pinasalamatan ni Yamyam ang kanyang itinuturing na "spiritual brother" na si Fumiya.

"Noong magkasama kami sa loob ng Bahay ni Kuya, nag-give way siya sa akin para ibigay sa akin 'yung chance na maging Big 4 at parang bigay na din niya sa akin ang oportunidad na ganito po. Kaya salamat po sa kaibigan ko na naging pamilya ko sa loob nag bahay," pahayag noon ni Yamyam.

Matapos ang kanilang paglabas sa Bahay ni Kuya, nagkasama ang dalawa sa kanilang unang proyekto bilang bahagi ng "Home Sweetie Home: Extra Sweet."

Huling nagsama ang dalawa para sa pelikulang "Mang Kepweng: Ang Lihim ng Bandang Itim" na sa opisyal na kalahok sa 2020 Metro Manila Film Festival.

Related videos:

Watch more in iWantTFC