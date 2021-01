DJ Loonyo, itinanggi na ginamit si Ivana Alawi para sumikat

MAYNILA -- Bumuwelta ang dancer at choreographer na si DJ Loonyo sa mga nagsasabing ginamit lang niya ang aktres na si Ivana Alawi at mga tagahanga nila para sumikat.

Sa Twitter, naging sunod-sunod ang mensahe ni Loonyo sa mga tumutuligsa sa kanya.

Excuse me paisa lang mga kapatid, Bagong taon na,

let’s raise our vibrations🤗



3 beses ako nagclear out at nag-statement, 2 kumu and tim yap live🤗

San ako nagkulang😇

Let’s check our hearts. Sana mabigay niyo sakin yung privacy na hinihingi ko, siguro deserve ko naman yun❤️ — DJ LOONYO (REAL) (@DJLOONYO2) January 3, 2021

“Excuse me, paisa lang mga kapatid. Bagong taon na, let’s raise our vibrations. Let’s check our hearts. Sana mabigay niyo sa akin 'yung privacy na hinihingi ko, siguro deserve ko naman ‘yun," paunang pahayag ni Loonyo.

Giit ni Loonyo, mataas ang respeto niya sa mga tagahanga at hiling niya na ganito rin ang ipakita sa kanya.

"Mataas ang respeto ko sa fanverse na 'to, kaya sana ganun din tayo sa isa’t isa. Again, 3 times, tatlong beses ako nag-clear out and nagbigay ng statement. It’s more than enough," saad ni Loonyo.

Mataas ang respeto ko sa fanverse na to, kaya sana ganun din tayo sa isa’t isa🤗



Again, 3 times, tatlong beses ako nagclear out and nagbigay ng statement. It’s more than enough.

Godbless us all and All the best for 2021🤗 — DJ LOONYO (REAL) (@DJLOONYO2) January 3, 2021

Giit niya, walang katotohanang ginamit niya ang mga tagahanga nila ni Ivana.



"And if gamitan issue? Never ko ko kayo ginamit, kayo po ang sumuporta at sinullian ko ng talento at pagmamahal, pagkilala, niyakap kahit grabeng pambabasag ginagawa sa inyo. Pagmamahal na lang, walang bubong yun," ani Loonyo.



"And kung may pagbabago man sa mga salitang nasabi ko before? Lahat naman siguro tayo dumaan sa pagsubok ng pagmamahal, 'di lahat nananalo sa ganung landas. We try our best at some point pero we move on 'pag alam nating 'di para sa 'tin. Kaya may acceptance," dagdag niya.

At tungkol naman sa pinaasa niya lang ang fans nila ni Ivana, tweet ni Loonyo: "Mabulaklak na salita, paasa, and all na binabato, Sige nga, resibo after nung Kumu live naming dalawa or statement ko sa Kumu na siguro dun nalinaw naman na 'walang kame' at hanggang pagkakaibigan na lang... Sa'n ako nagpaasa?"

Ui, pehebel🤗

Mabulaklak na salita, paasa, and all na binabato,

Sige nga, Resibo after nung kumu live naming dalawa or statement ko sa kumu na siguro dun nalinaw naman na “walang kame” at hanggang pagkakaibigan nalang, tapos kay tim yap, San ako nagpaasa?🤗 — DJ LOONYO (REAL) (@DJLOONYO2) January 3, 2021

Naglabas ng kanyang saloobin si Loonyo matapos lumabas nitong mga nakaraang araw ang panawagan na i-boycott siya nang maugnay siya sa ibang babae.

Matatandaang nagsimulang makilala si DJ Loonyo dahil sa kanyang dance challenge na sumikat noong panahon ng lockdown.

Abril 2020 nang nagsimulang maugnay si Loonyo at Ivana nang mag-collaborate sila sa para sa isang vlog, kung saan nagkunwari siya na nobyo ng aktres.

Dito nagsimulang mabuo ang tawag sa kanilang tambalan na "Loovana."

Matapos ang ilang buwan ay tila naudlot ang inaasahang pagkakatuluyan ng dalawa nang maugnay sa ibang babae si Loonyo.

Related videos

Watch more in iWantTFC

Watch more in iWantTFC

Watch more in iWantTFC