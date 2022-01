Mula sa Instagram ni John Arcilla

Ipinakita ng beteranong aktor na si John Arcilla na hindi lamang siya sa pag-arte mahusay nang kantahin ang pamosong kantang “Bituing Walang Ningning” ng co-star sa “Ang Probinsyano” na si Sharon Cuneta.

Sa kaniyang Instagram account, inilabas ni Arcilla ang isang video kung saan inaawit nila ni Tirso Cruz III ang sikat ng kanta ni Megastar habang nasa set ng serye.

“Having fun behind the scenes of FPJ Ang Probinsyano. The Mega effect of @reallysharoncuneta!” saad ni Arcilla sa caption.

Umani ang kanilang pagkanta ng palakpakan mula sa mga kasamahan sa programa, kabilang na sa Lorna Tolentino at Rowell Santiago.

Si Cuneta ang isa mga bagong cast ng “Ang Probinsyano” na ipinakilala bilang si Aurora, anak ni Don Ignacio Guillermo (Tommy Abuel). Siya rin ang dating kasintahan ni Oscar (Santiago).

Samantala, kinilala naman ng Lifestyle Asia si Arcilla bilang isa sa “21 People Who Shaped 2021” kasama sina ABS-CBN president and CEO Carlo Katigbak, Olympic champion Hidilyn Diaz, at Nobel Prize winner Maria Ressa.

Pinarangalan din siya katatapos na 2021 Metro Manila Film Festival bilang Best Actor in a Supporting Role sa pelikulang “Big Night.”