Sa nalalapit na pagtatapos ng seryeng “Marry Me, Marry You,” hindi maikakailang na napalapit na sa isa’t isa ang mga cast ng serye, lalo na ang mga bidang sina Janine Gutierrez at Paulo Avelino.

Sa finale press conference ng palabas nitong Martes, inamin ni Avelino na mayroong separation anxiety o “sepanx” sa kanilang paghihiwa-hiwalay lalo pa’t araw-araw silang magkakasama dahil naka-lock in taping sila.

“Mas mahirap 'yung sepanx na nami-miss mo 'yung fellow cast members dahil naka-bubble kami. At araw-araw naming nakikita 'yung isa't isa. Sabay-sabay kami kumakain,” saad ng aktor.

Dagdag pa niya, mas mahirap umano ito kaysa bitawan ang karakter niya sa nasabing programa.

Pinatotohanan din ito ni Gutierrez na sinabi ring mami-miss ang mga kasamahan sa serye lalo na ang pamilya ng kaniyang karakter.

Kuwento pa ng aktres, naiiyak umano talaga siya sa mga huling araw ng kanilang taping dahil nalulungkot ito sa pagwawakas ng “Marry Me, Marry You.”

“Ang mahirap talaga for me ay 'yung 'di mo na makikita ulit 'yung mga mamang, mga madir mo, at 'yung family mo. At si Papang. 'Yun talaga 'yung nagpaiyak sa 'kin nung mga last tapings namin kasi grabe 'yung samahan na nabuo namin,” ani Gutierrez.

Hindi naman nakaligtas ang dalawa sa panunukso ng media na tinanong kung ano ang mami-miss nila sa isa’t isa.

Para sa aktres, tumatak sa kaniyang makailang ulit na pagpapa-lechon ni Avelino sa set kahit walang okasyon.

“Mami-miss ko 'yung pa-lechon ni Pau kasi may time na palagi siya nagpapa-lechon on set kahit walang birthday. Nami-miss ko na inuunahan ko siya sa set,” natatawang sambit ni Gutierrez.

Mami-miss naman ni Avelino na sabay silang kumain ni Gutierrez kasama ang iba pang cast ng palabas.

Nang tanungin tungkol sa kanilang paboritong eksena na magkasama, pinili ni Gutierrez ang mga eksena bilang mag-asawa na hindi niya pa napapanood sa ibang teleserye.

“Favorite scene ko 'yung mga kulitan ng mag-asawa. 'Yung mga nakakatawa nung shinu-shoot na namin ni Pau. Ginagawa ba talaga natin 'to. 'Yung parang may kababalaghang nangyayari sa sala tapos may pumasok na tao ta's kailangan magtago,” kuwento nito.

“O 'yung naliligo ako ta's bigla siyang papasok. 'Yung mga eksena na ako as a viewer, hindi ko pa napapanood sa teleserye na super light, charming and sweet way.”

Sumang-ayon naman si Avelino at sinabing iyon din ang mga paboritong niyang eksena sa serye.

Napapanood ang “Marry Me, Marry You” sa Kapamilya Channel, A2Z, TV5, Kapamilya Online Live, iWantTFC, WeTV, at iflix. Para sa viewers sa labas ng Pilipinas, mapapanood ito sa The Filipino Channel sa cable at IPTV.