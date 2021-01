Diego Loyzaga, naging bukas tungkol kay Barbie Imperial sa 'Magandang Buhay'

MAYNILA -- Naging bukas ang aktor na si Diego Loyzaga tungkol sa kanila ng aktres na si Barbie Imperial.

Sa "Magandang Buhay" na ipinalabas nitong Martes, inamin ni Diego ang panliligaw niya sa aktres.

Kasama ni Diego sa naging pagbisita niya sa pang-umagang programa ng ABS-CBN ang kanyang ina na si Teresa Loyzaga.

"Last time, tinanong mo siya rito. Sabi niya nagpaparamdam ako sa kanya. Napanood ko. So ngayon niliigawan ko na siya," ani Diego tungkol kay Barbie.

Nito lamang nakaraang linggo ay inamin na nina Diego at Barbie ang kanilang relasyon sa pamamagitan ng kanilang social media post.

Noong Biyernes, Enero 1, unang inamin ni Diego ang relasyon nila ni Barbie sa pamamagitan ng kanyang post sa Instagram kung saan nagpasalamat siya sa aktres dahil ginawa nitong "memorable" ang pagtatapos ng taong 2020.

Inamin naman ni Barbie sa kanyang post sa Instagram na hindi niya inaasahang mahuhulog ang kanyang loob kay Diego na isa sa kanyang mga kaibigan.

"Totally unexpected to fall for someone I thought I’d be just friends with forever but I’m really happy to have found both love & friendship with this one," ani Barbie.

"Thank you for making me happy & feel loved. Thank you for everything that you do to make me feel the love I deserve. So thankful for you, thank God for you," dagdag niya.

Samantala, sa "Magandang Buhay," ibinahagi rin ni Teresa ang suporta sa buhay pag-ibig ng anak.

"Lahat naman tayo dumaan sa ganyang edad. Pero ang palagi ko lang payo sa anak ko ay be responsible, be respectful. Don't forget about yourself, your responsibility, your work. Just be true and balance, balance with everything... Kung saan masaya ang anak ko roon ako," ani Teresa.

Narito ang "Magandang Buhay" tampok ang pagbabahagi ni Diego tungkol sa kanila ni Barbie. Panoorin ang video sa markang 1:48 hanggang 4:15.

