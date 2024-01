Pangako ni Zeus Collins sa misis: 'Walang iwanan'

Watch more News on iWantTFC

MAYNILA -- Sa unang pagkakataon, ipinakilala ni Zeus Collins sa publiko ang kanyang maybahay na si Pauline Redondo sa naging pagbisita nila sa "Magandang Buhay."

Ilang linggo matapos ang kanilang kasal nito lamang Disyembre, iginiit ni Collins na mas tumindi pa ang kanilang pagmamahalan.

"Siguro mas naramdaman namin kasi binless na kami ni Lord so pakiramdam namin mas lalong tumibay ang relasyon naming dalawa," ani Collins.

"For me naman po, parang mas kinikilig ako every time na gigising ako, kasi paggigising ako, ah eto na ang katabi ko for the rest of my life. Parang nagsi-sink in pa siya sa akin. Kasi dati parang pwede pa kaming maghiwalay pero kasi ngayon eto na yon. So kapag nauuna akong nagigising sa kanya nagpi-pray lang ako na Lord, thank you kasi pogi o," ani Pauline.

Sa programa, ibinahagi rin ng dalawa na ang paniniwala sa Diyos ang mahalagang sangkap para maitawid nila ang kanilang relasyon mula sa magkasintahan hanggang sa kasalan.

"Ako talaga ang main ko ay si Lord talaga, kasi lahat tayo dadaan sa problema lalo na sa boyfriend-girlfriend nandiyan pa ang selosan. Kahit sa mag-asawa nagkakatampuhan pero wala kang ibang kailangang lapitan kung hindi si Lord lang kasi ibibigay ni Lord kung sino ang mga kaibigan mo na makakatulong sa iyo. Para sa akin ay Number 1 si Lord na lapitan," ani Collins.

"Same po kasi I remember talking sa church namin. Sinabi ko na mas importante sa akin 'yung relationship niya with God kaysa 'yung relationship niya with me. Kasi everything will fall into place kapag Siya ang center ng lahat," ani Pauline.

Pangako naman ng bagong kasal na kahit anong mangyari ay walang bibitaw sa kanilang pagsasama.

"Simula pa lang ng journey natin bilang mag-asawa. Talagang huwag tayong magpatinag sa kung anumang problema ang dumating sa atin. Mas lalo pang tumibay tayo sa isa't isa, at saka walang bibitaw, walang iwanan, mahalin pa natin ang isa't isa," ani Collins.

"Ako, siguro 'yung sa wedding vows sinabi ko sa iyo roon na kahit itlog at hotdog lang ang uulamin natin araw-araw ulit ay magi-stay ako. Gusto ko iparamdam sa iyo na kahit mawala ang mga ito ay it's me and you till the end," ani Pauline.

Sa ngayon ay plano ng dalawa na ilaan muna ang oras sa isa't isa, mag-ipon at bumiyahe bago magkaroon ng anak.

