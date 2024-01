Nova Villa, malaki ang pasasalamat kay Dolphy

MAYNILA -- Walang tigil sa pagkinang ang bituin ng batikang aktres na si Nova Villa na ngayon ay may 60 taon na sa show business.

Nagsimulang pasukin ni Villa ang entertainment industry sa paggawa ng pelikula noong dekada '60.

Sa ABS-CBN naman nagsimula ang karera ni Villa sa telebisyon, na siyang binalikan niya sa naging pagbisita niya sa "Magandang Buhay."

"Kaibigan ko si Nida Blanca, best friend ko siya. Nagkikita kami, pinupuntahan ko siya sa ABS-CBN. Hanggang sa nagulat na lang ako na may tumawag sa akin para maging regular talent sa 'Mahiwagang Daigdig ni Doray.' Doray si Nida, kapatid ko siya roon, doon na nag-start. Since I'm inside ABS-CBN, maraming shows, 'Oras ng Ligaya,' 'Dolphy and Panchito,' so tuloy lang ang taping, hanggang kinukuha na ako na mag-guest sa lahat ng shows nila hanggang sa mayroon ka ng regular shows," ani Villa, 77.

Ilan sa mga nagawang sitcoms noon ni Villa ay ang "Chika Chika Chicks," "Abangan Ang Susunod Na Kabanata" at "Home Along Da Riles" kung saan nakapareha niya ang yumaong Hari ng Komedya na si Dolphy.



"Ang talagang ipagpapasalamat ko Tito Dolphy, 'yung tinanggap niya ako. You know he's a superstar at ang mga nagdaan sa kanyang leading ladies are also superstars. Pero winelcome niya ako, tinanggap niya, wala akong narinig na against sa acting ko. Kung minsan nagtatantiya rin ako. But you see, it's a natural talent for me kasi galawgawa ako in comedy but I know my limit. One thing with Tito Dolphs talaga ay he enjoyed also my company. Praise the Lord, kung hindi gusto ni Lord ay hindi mangyayari," ani Villa.

Mula noon hanggang ngayon ay patuloy na nagbibigay saya si Villa sa mga manonood, mapa-pelikula man o telebisyon..

"Kaya ako ganito na up to now nandoon, 'yung humor. Ang taas ng humor ko pero mayroon akong sariling control. Kasi sometimes ang humor, pati bastos, and I want to make people happy. ... I love people. I love you everybody," ani Villa na may isang anak at apat na apo na naninirahan sa Amerika.



Sa ngayon ay mapapanood si Villa sa seryeng "Can't Buy Me Love" na pinagbibidahan ng tambalan nina Donny Pangilinan at Belle Mariano.

"Napakabait na bata. You know ang lola niya (ni Donny) si Imelda Ilanan is my best friend. When I started, she also started in showbiz. And si Donny malapit sa lola, kaya lagi siyang malapit sa akin," ani Villa.

"Si Belle mabait, si Ling. So ang nangyayari ang role ko na supposed to be mahal ko siya, inaalagaan ko siya, mahal ko siya mabait na bata doble pa ang ibinibigay ko sa totoong buhay. That's why before kami mag-take 8 o'clock nandoon kami sa set with open arms 'Lola' because ipinadama ko na una ang pagmamahal sa kanilang lahat so that we will have a good relationship sa mga taping, sa mga gagawin namin, nagkakasundo tayo because mayroon ng love," dagdag ni Villa.

Mapapanood ang “Can’t Buy Me Love” sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, Jeepney TV, TFC, iWantTFC, Netflix, A2Z, at TV5.

Kaugnay na video:

Watch more News on iWantTFC