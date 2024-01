Watch more News on iWantTFC

MAYNILA -- Oras sa pamilya, negosyo at makapaglakbay.

Ito ay ilan lang sa mga nais na magawa ng "Magandang Buhay" hosts na sina Regine Velasquez at Melai Cantiveros at maging ang guest host na si Jodi Sta. Maria.

Sa unang episode ng pang-umagang programa ng ABS-CBN para sa taong 2024, binalikan muna ng mga momshies ang mga bagay na nagawa nila na parte ng kanilang 2023 goals.

Para kay Francisco, ilan sa mga natupad na plano niya noong 2023 ay ang makarating sa South Korea kasama ang pamilya. Matatandaang gumawa pa si Cantiveros ng pelikula sa South Korea, kasama pa ang ilang South Korean stars.

Para kay Velasquez, kahit papaano aniya'y natupad ang nais niya na makapag-travel kasama ang pamilya at ang magawa ang concert nito na "Regine Rocks."

Ibinahagi naman ni Sta. Maria na isa naman sa natupad na plano ng host na si Jolina Magdangal ay ang makita ang Northern Lights kasama ang pamilya.

Para naman sa Bagong Taon, apat na goals ang isinulat at ibinahagi ng mga hosts na nais nilang magawa ngayong 2024.

Ibinahagi ni Francisco na ang apat na nais niya ay ang "more time with the Lord, more travel with the family, bonding with parents, at healthy eating."

Ayon kay Velasquez, nanatiling ang oras na makasama ang pamilya ang nais niya ngayong taon at ang makapagpahinga.

"Rest, 'yun ang bago ko ngayon. Gusto ko mag-rest. Gusto ko magpahinga for some reason. Kasi medyo na-busy nga 'yung last year, blessings naman 'yon, so thank you Lord. Tapos I'm finishing my album, we're finishing it. Then, 'yun ngang repeat (ng) 'Regine Rocks,'" ani Velasquez.

Para kay Sta, Maria, ang makapagsimula ng isang bagong negosyo ang nais niya ngayong 2024 at makabalik sa pag-aaral.

"Ako naman goals for 2024: To be able to venture into a new business. Hopefully ma-start na 'yan this year. Number 2, start my master's degree in psychology so gusto ko bumalik ng school this year. Yes, I shall find time. And then travel to places I've never been with the family. Kasi heart ko talaga ang mag-travel nang mag-travel. ...Then siyempre work, work, work. Kasi kapag napansin nila na travel, travel, travel eh baka pagpahingahin din nila ako. So work, work, work," ani Sta. Maria.

Mapapanood ang "Magandang Buhay" sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online, A2Z, TFC, at iWant TFC, tuwing alas nuebe ng umaga at alas siyete ng umaga naman sa TV5.

