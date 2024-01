4th Impact: 'Kahit hindi sumikat, basta maka-survive'

Watch more News on iWantTFC

MAYNILA -- "Kahit hindi sumikat, basta maka-survive."

Ito ang pinanghawakan ng grupong 4th Impact kung bakit patuloy ang kanilang karera.

Sa "Magandang Buhay," naging emosyonal ang apat na magkakapatid na sina Almira, Mylene, Irene at Celina nang aminin nila na naisip na nilang tumigil na lang.

Ayon sa grupo ang kanilang mga magulang, lalo na ang kanilang ina, ang naging dahilan kung bakit ipinagpapatuloy nila ang laban.

"Yung time na 'yon, nag-give up kami. Sabi namin, parang kaya pa namin, hanggang si mama nagpu-push sa amin. Doon po talaga kami nagising na o sige okay lang kahit hindi na tayo sumikat, basta maka-survive lang tayo para kina mama and papa. Kaya hanggang ngayon nandito pa rin kami," ani Almira.

Matatandaang nagsimulang gumawa ng pangalan ang grupo nang sumabak sila sa "X Factor UK" noong 2015.

Simula noon, nagtanghal sa iba't ibang shows sa buong mundo ang grupo.

Noong nakaraang taon lamang ay nagkaroon ng US debut album ang 4th Impact.

