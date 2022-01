Francine Diaz, hindi pa handang makipagrelasyon

Watch more on iWantTFC

MAYNILA -- Hindi pa handa sa isang relasyon ang aktres na si Francine Diaz na nakatakdang magdiwang ng kanyang ika-18 kaarawan ngayong Enero 27.

Sa naging pagbisita ni Diaz sa "Magandang Buhay" nitong Martes, iginiit ni Diaz na nakapokus siya ngayon ang pagmamahal sa sarili.

"Hindi naman sa ayaw ko ng love life, marami po akong crush. Pero alam ko na hindi pa po ako ready. Kaya for now happy ang heart ko," ani Diaz.

Sa karera naman, hiling ni Diaz na magkaroon ng maraming proyekto ngayong 2022.

"More projects, para more money," diretsahang tugon ni Diaz na bumida sa katatapos lang na serye na "Huwag Kang Mangamba" kasama sina Andrea Brillantes, Seth Fedelin at Kyle Echarri.

Samantala, tulad ni Diaz ay ibinahagi rin ni Ella Nympha sa "Magandang Buhay" ang mga nais niyang mangyari ngayong 2022.

Hiling niya na matapos ang kanyang pag-aaral sa high school.

Pagdating naman sa usapin ng puso, ani Nympha, 17: "Wala po ako ngayon. Pero gusto ko lang po na maging happy ang heart ko if ever, someday."

Nais din ni Nympha na magkaroon muli ng international project.

"Mayroon na po akong na write na mga song. Write songs and go international po," ani Nympha.

