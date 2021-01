Vhong Navarro, nagdiwang ng kaarawan sa 'It's Showtime'

MAYNILA -- Nagdiwang ng kanyang kaarawan nitong Lunes sa "It's Showtime" ang aktor at host na si Vhong Navarro.

Sa sikat na pangtanghaling programa ng ABS-CBN, ibinahagi ni Navarro ang kanyang hiling sa kanyang kaarawan.

"Sabi ko may makakaalala pa kaya sa akin ngayong magbi-birthday ako. Tapos natuwa ako dahil ang daming nakaalala, ang daming bumati, ang daming nagpasaya. Kumbaga 'yung problema natin nung 2020, itong 2021 ay parang unti-unti kong nakakalimutan ang mga pinagdadaanan ko na sana nga'y magtuloy-tuloy dahil 'yon ang nagpapatibay sa akin dahil kasama ko ang mga nagmamahal sa akin -- 'yung pamilya ko, 'yung mga kaibigan ko at 'yung mga naniniwala at sumusuporta sa akin," ani Navarro.

"Ang birthday wish ko sana ay matapos na itong pandemic na ito. At sana rin po ay pagtibayin pa tayo na magsama-sama, magtulungan at huwag tayong bibitaw. Kasi mas malakas tayo kapag mas marami tayong nagtutulungan at nagtitiwala sa Kanya. I love you guys, thank you," dagdag ni Navarro.

Ibinahagi rin ng mga kasamahan ni Navarro sa "It's Showtime" tulad nina Jhong Hilario, Amy Perez, Karylle, Kim Chiu at Vice Ganda ang kanilang hiling para sa kanyang kaarawan.

"Ang wish ko para sa iyo sana ay makatulog ka ng mahimbing tuwing gabi. Kasi sa dami nang nangyayari sa paligid sa ating lahat parang it's very hard for people to sleep. 'Yung magaan na tulog sa dami ng iniisip natin, sa dami ng takot, sa dami ng problema, sa dami ng iniisip sa mga walang kasiguruhan na bagay, hindi tayo makatulog. Maraming mga taong hindi makatulog. Kaya I wish you na sana ay makatulog ka ng mahimbing tuwing gabi, magkaroon ka ng peace of mind at 'yung magandang-magandang ngiti mo tuwing umaga ay manumbalik sa mukha mo," ani Vice Ganda.

