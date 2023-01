JM de Guzman, may mensahe sa sarili: 'Tuloy tuloy lang'

MAYNILA -- Sa pagsisimula ng bagong taon, idinaan sa social media ng aktor na si JM de Guzman ang mensahe niya para sa kanyang sarili.

Sa Instagram, ibinahagi ng aktor ang kanyang liham para sa batang JM kung saan pinuri niyaang sarili dahil nakatayo pa rin ito sa kabila ng mga pagsuok na pinagdaanan.



"Dear JM. im proud of you. Mahirap man tinahak natin, nakatayo ka pa din. 'Di nga lang laging tama ang mga desisyon pero alam ko natututo tayo sa mga pagkakamali. Sana maabot natin lahat ng hangad natin. Hindi madali, alam ko. ilang taon ka na-rehab. ilang taon ka din umangat. May mga nasaktan ka, at sana mapatawad ka nila dahil alam kong hindi mo intensyon," ani de Guzman.

"Hirap ka man, lagi ako nandito para sa 'yo. Hindi kita susukuan. Dati ang dilim ng tingin mo sa buhay, nagmahal ka, sumugal at nasaktan. Ginamit mo sarili mo sa paraan na akala mo tama sa sugat na hatid ng buhay. Pero lumalaban ka pa din. Masaya. Tuloy tuloy lang 'tol. Mahal kita - Kuya JM."

Isa si De Guzman sa mga artista na naging bukas sa kanyang pakikipaglaban para mapabuti ang kanyang mental health.

Aabangan si De Guzman sa paparating na serye ng ABS-CBN na "Linlang" kung saan makakasama niya sina Kim Chiu, Paulo Avelino at Maricel Soriano.

