MAYNILA -- "Si Liza po ay hindi po buntis."

Ito ang paglilinaw ng talent manager ni Soberano na si Ogie Diaz sa pamamagitan ng kanyang vlog na inilabas nitong Disyembre 31.

"Maraming nagtanong sa akin niyan dahil lumabas nga at nag-viral din ito. Aaminin ko na po na si Liza Soberano sa isyung buntis ay hindi po totoo," paglilinaw ni Diaz.

Lumabas ang haka-hakang buntis umano si Soberano sa nobyo nitong si Enrique Gil nang ibahagi nila sa social media ang kanilang mga retrato na kuha sa pagbabakasyon nila sa Amerika.

Ayon kay Diaz, nakaliyad lang si Soberano sa isa sa mga nasabing retrato.

"Alam mo minsan lumiyad lang ng ganoon ang tiyan buntis na," ani Diaz.

"Si Liza po ay hindi po buntis pero magkasama sila ni Quen sa US, kasama si Justin, ang brother ni Liza. Dinalaw nila at dinamayan 'yung lola nila," dagdag ni Diaz.

Nagbigay reaksiyon din si Diaz sa isyung nagtungo si Soberano at Gil sa Amerika para doon magtago dahil sa buntis na nga umano ang aktres.

"Hindi ba bongga ang mga Marites, di ba? ‘Yung hindi namin naiisip, naiisip nila ‘yan. Hay naku! Hayaan po natin ano," ani Diaz.



Ayon kay Diaz, darating din ang araw para bumuo ng pamilya sina Soberano at Gil.

"Someday, dahil sila naman ni Enrique ay talagang mukhang hindi na mapaghihiwalay 'yan, hindi ba? Eh darating din tayo diyan. Pero for now, it’s a no," ani Diaz.

Si Soberano ay isa sa tatlong Kapamilya stars na pasok sa "100 Most Beautiful Faces" list ngayong 2021.