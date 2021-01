Darren Espanto pinangunahan ang isang kanta para sa Save the Children

Instagram: @darrenespanto

MAYNILA — Sa pangunguna ni Darren Espanto, umawit ang ilang Kapamilya singers ng isang kanta para sa benefit ng Save the Children Philippines na kumakalinga ngayon sa mga batang biktima ng iba-ibang sakuna sa bansa.

Pinamagatang "Believe" ang naturang kanta.

Kasama ni Espanto sa pagkanta ang mag-asawang Regine at Ogie Alcasid, Jayda Avanzado, Elha Nympha, Gary Valencinao, Martin Nievera, Maymay Entrata, Edward Barber, at Robi Domingo.

Si "King of Talk" Boy Abunda ang nagbitiw ng intro sa music video ng kanta.

"We also want to deliver the message that as a people, we should continue to hope, that we should continue to believe in ourselves, in others [and] in God. To believe that we will come out [from] these trying, better people and hopefully, in a better world," ani Abunda.

Tampok din sa "Believe" si AC Bonifacio, na patuloy sa pagbibigay ng Pinoy pride matapos ma-feature sa paparating na episode ng American series na "Riverdale."

Sa Instagram, ibinahagi ni Bonifacio ang kaniyang latest achievement.

Mapapanood sa video na nai-post ni Bonifacio na kasayawan niya ang isa sa mga main character ng "Riverdale" na si Cheryl Blossom, na ginagampanan ng aktres na si Madelaine Petsch.

Buhos ang papuri kay Bonifacio sa comment section, kabilang ang ilang Filipino celebrity na proud sa bagong milestone ng kaniyang karera.

International collaboration naman ang ipinagmamalaki ni Moira dela Torre matapos ang duet nila ng Danish singer na si "Maximillian."

Nagtambal ang dalawa para sa bagong bersyon ng 2019 viral hit na "Beautiful Scars."

-- Ulat ni Ganiel Krishnan, ABS-CBN News