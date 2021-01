1st bday ng anak nina Solenn Heussaff, Nico Bolzico, ipinagdiwang

MAYNILA — Ipinagdiwang ng celebrity couple na si Solenn Heussaff at Nico Bolzico ang first birthday ng kanilang anak noong New Year's Day.

Sa Instagram, nag-post sina Heussaff at Bolzico ng mga retrato ng baby nilang si Thylane, na binigyan nila ng cake.

Sa caption ng kaniyang post, inihayag ni Heussaff ang kaniyang pagmamahal at pagpapasalamat sa anak.

"What a crazy year, but the best with you. Thank you for being my best teacher. Will keep learning from you and my love for you will never stop growing," anang model-actress.

"Stay wild and be who you want to be," dagdag niya.

Sinabi naman ni Bolzico sa kaniyang post na naging "best year" ang 2020 dahil sa anak kahit marami sa kanilang mga plano ay naudlot bunsod ng pandemya.

"You came in a very special year where most things didn’t go as planned, but you made it the best year of our lives," sabi ni Bolzico.

Nag-lista rin si Bolzico ng 12 pangako niya para sa anak.

