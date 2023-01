'Idol' champ Khimo Gumatay, may bagong sasakyan

MAYNILA -- Ibinahagi ni Khimo Gumatay ang pinakabagong biyaya na dumating sa kanyang buhay.

Sa "Magandang Buhay" nitong Lunes, kinuwento ni Gumatay na nakabili na siya ng sarilin niyang sasakyan.

"Hindi ko rin po talaga in-expect. Dati-rati nangangarap lang po ako, basa-basa ng catalogue at nung nagkaroon ng chance, I am beyond thankful po talaga," ani Gumatay.

Sa programa, iginiit ni Gumatay na gagawin ang lahat para magtagal sa karera na mayroon siya ngayon.

"Itong opportunity na ito ay alam ko po na hindi po ito pangmatagalan pero sa ngayon po ay pagbubutihan ko po talaga," ani Gumatay.

Samantala, naging sorpresa naman para kay Gumatay ang pagtungo sa studio ng "Magandang Buhay" ni Sam Mangubat na isa sa kanyang mga kaibigan.

Ayon kay Mangubat masaya siya sa tagumpay ni Gumatay na aniya ay magaling na mang-aawit at mabuting tao.

Matatandaang nito lamang Setyembre 18, 2022 ay naiuwi ni Gumatay ang titulo bilang kampeon ng "Idol Philippines" season 2.

