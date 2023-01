MAYNILA -- Ano nga ba ang kapalarang naghihintay para sa ilang mga bituin tulad nina Kathryn Bernardo, Daniel Padilla, Donny Pangilinan at Belle Mariano ngayong 2023 na Year of The Water Rabbit?



Sa "Magandang Buhay" nitong Lunes, ibinahagi ng feng shui expert na si Hanz Cua ang kanyang forecast para sa ilang bigating Kapamilya stars.

Para kay Bernardo na ipinanganak sa Year of the Fire Rat, marami pa aniya itong negosyo na lalaki pa. Posible rin na magkaroon ang aktres ng dagdag na bahay, sasakyan, trabaho at iba pa.

Kay Padilla na ipinanganak sa Year of the Wood Pig, nakikita ng feng shui expert na marami ang tutulong sa aktor na makakapagbigay dito ng mas maraming proyekto.



"Ang mas magandang opportunities na tinatawag natin kay Rat. Si Rat mas maganda siya na siya ay maging agresibo. Si Pig ngayong taon na ito mas maganda na siya ang nakikinig at naghihintay. Kapag may opportunity ay i-grab niya para mas maging maganda ang tandem nilang dalawa," ani Cua.

Para kay Vice Ganda na ipinanganak sa Year of the Fire Dragon, magiging tuloy-tuloy aniya ang tagumpay nito. Pero payo ni Cua para sa mga ipinanganak sa taon ng Fire Dragon, mas makakabuti na panatilihing malamig ang ulo para makaiwas sa gulo.

Samantala para sa "DonBelle" love team, magiging maganda ang taong ito ani Cua para kina Donny Pangilinan at Belle Mariano. "Tiger at Horse. Magandang combination silang dalawa."

Para kay Coco Martin na ipinanganak sa Year of the Rooster na kalaban ng Year of The Rabbit, mas maganda na dagdagan ang pagtulong at pagbabahagi ng biyaya sa ibang tao. Pero giit ni Cua nasa chart na ni Martin ang patuloy na tagumpay nito.



Para kay Regine Velasquez na ipinanganak sa Year of the Metal Dog, magiging maganda ang taong 2023.

Sa ipinanganak sa Year of the Earth Horse tulad ni Jolina Magdangal, magtutuloy-tuloy ani Cua ang mga proyekto nito na nasimulan nitong 2022 dahil nasa kamay nito ang money star.

Para kay Melai Cantiveros na ipinanganak sa Year of the Dragon, magiging masuwerte ito sa negosyo na may kinalaman sa pagkain at vlogging.

