MAYNILA -- Ibinahagi ng "Magandang Buhay" hosts na sina Regine Velasquez, Jolina Magdangal at Melai Cantiveros ang mga nais nilang gawin ngayong taong 2023.

Watch more News on iWantTFC

Isa sa mga goals ni Magdangal para sa bagong taon ay ang magkaroon pa sila ng kanyang mister na si Mark Escueta ng isa pang anak.

"Ako naman tatlo lang talaga pero matagal ko na talaga itong gusto, ang makapag-invest sa lupa at property. So sana matuloy talaga this year, lalo na at nahihilig kami sa camping," ani Magdangal sa "Magandang Buhay" nitong Lunes.

"Tapos gusto ko talaga ma-witness ang northern lights kasama ang mga anak ko. Feeling ko baka mahalikan ko ang snow kapag ganun at sana matupad ngayong 2023. At 'yung huli, sana lang, suntok sa buwan, ay maging ate si Vika," dagdag ni Magdangal.

Para naman kay Velasquez, gusto niya ng mas maraming oras kasama ang pamilya partikular ang kanyang ina at mga kapatid.

"Ito siguro 'yung number one ko since nangyari yung pandemic, I want to spend more time with my family, 'yung mga kapatid ko sa nanay ko. Kasi dati every Sunday we have dinner at the house and for two years we weren't able to do it. Tapos ngayon medyo relax na hindi mo pa rin magawa every Sunday kasi mayroon ng 'ASAP.' So kumbaga kailangan naming ayusin 'yung schedule ko in such a way na we can do it every week pero 'yung wala akong masyadong schedule. So more time. Kasama na roon more time for Nate, my family and, of course, my husband. 'Yan talaga ang No. 1 goal ko talaga," ani Velasquez na isa rin sa goal ay ang matagumpay na selebrasyon para sa kanyang ika-35 taon sa industriya.

"Now I am celebrating my 35th year in the industry maraming plano for this year. On February I will be having a concert and it's going to be called 'Solo.' Normally ang Valentine's concert ko ay laging may kasama. For the first time na solo siya," aniya.

"Parang dalawa lang talaga 'yung ano ko (goal) ko. Kasi nga kapag mayroon akong goal, mayroon akong plano ay sinasabi ko kaagad para aksiyon agad," dagdag ni Velasquez.

Samantala, maliban din sa oras na makasama ang pamilya ay nais din ni Cantiveros ang mga magagandang bagay para sa "Magandang Buhay" at sa mga kasamahan niyang host.

"More fresh episodes in 'Magandang Buhay.' More blessings and more years to come dito sa mga momshies natin sa 'Magandang Buhay.' Siyempre more years and more blessings sa ating Kapamilya network," ani Cantiveros.

"Good health for the family. Peace and understanding sa relationship ng family and more time to worship God the Almighty. At 'yung makamundo-mundo, pero bahala na si Lord kung kuwan (magaganap 'yung) travel ng family ko sa Korea, Hong Kong Disneyland and USA. More trekking and hiking and more activities with kids," aniya.



Kaugnay na video:

Watch more News on iWantTFC