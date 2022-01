Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Handog ng mga Kapamilya artists ang mensahe ng pagbangon sa “ASAP Natin ‘To” stage sa pagsisimula ng taong 2022.

Sa pagsalubong ng Bagong Taon, kinanta nila ang mga himig tulad ng “Natutulog Ba Ang Diyos,” “Hilumin Mo, Bayan Ko”, “Maghintay Ka Lamang” at iba pa sa matapang na pagharap ng mga bagong hamon sa buhay.

Mapapanood ang "ASAP Natin 'To" tuwing Linggo sa mga sumusunod na platforms: Kapamilya Channel (cable), A2Z Channel 11 (free TV), TV5 (free TV at cable), Kapamilya Online Live (free live streaming), iWantTFC (on-demand streaming), at TFC (overseas subscription).