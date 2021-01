ALAMIN: Mga kaabang-abang na Kapamilya projects ngayong 2021

MAYNILA - Matapos magpakilig sa “Kadenang Ginto” ay magbabalik ang “The Gold Squad” na kinabibilangan nina Seth Fedelin, Andrea Brillantes, Francine Diaz at Kyle Echarri.

Sasabak sila sa isang drama, na anila’y “challenging” dahil kinuha sa gitna ng pandemya.

Dagdag-pressure din umano ang mga bigating artistang makakasama nila.

“I’m very happy and blessed na kaming apat napasama sa isang teleserye,” ani Kyle Echarri.

“Nakakapanibago dahil sa new normal pero kailangan po natin yun para sa safety ng lahat. ‘Pag magtataping kami kinakabahan po ako saka napapadasal din po ako,” ani Diaz.

Inilabas na rin ang trailer ng suspense film na “Tenement 66” kung saan bida si Diaz.

Magandang warmup kung ituring ni Joshua Garcia ang pagsabak sa “Maalaala Mo Kaya” noong Nobyembre.

Ngayong 2021, magbabalik-serye na rin siya.

“Ngayong nagcoconditioning ako, doing workouts, exercise pero hindi naman buff na buff, for a role, may gagawin akong pelikula with ma'am Charo, may soap din hindi pa sinabi sa akin yung kwento pero meron na,” ani Garcia.

Magpapakilig naman sa Pebrero sina Ronnie Alonte at Loisa Andalio sa “Unloving U.”

Kasabay naman sa pag-guest niya sa “FPJ’s Ang Probinsiyano” ay sisimulan na rin ni Jane De Leon ang filming para sa “Darna: The TV Series.”

Magsasama naman sa “Init sa Magdamag” sina JM De Guzman, Yam Concepcion, at Gerald Anderson. — Ulat ni MJ Felipe, ABS-CBN News