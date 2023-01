Vice Ganda reveals his definition of wealth

MANILA-- Vice Ganda started his career as stand-up comedian, earning P200 to P300 from every gig. Today, the phenomenal box-office superstar is one of the most highest paid celebrities.

When it comes to defining wealth, the "Partners in Crimea" star said wealth has nothing to do with money.

“For me, I am very rich,” he shared. “I am so blessed. I am loved by so many people. My family is healthy. That’s wealth. I am healthy. That’s wealth.”

When asked about his net worth, Vice candidly said, “Hindi ko rin kasi alam ang numbers. Minsan nag-a-add-add din ako. Hindi ko alam. ‘Di ba, pagsasama-samahin mo ‘yung liquid and ‘yung asset. So hindi ko alam.”

He added, “Tutok din ako at mayroon din akong taong pinagkakatiwalaan to handle my finances.”

The "It's Showtime" host wants his friends to be successful too. He went from zero to bingo as all his movies were hits which made him a multi-millionaire.

“Ayaw ko nung, halimbawa, lalo na kung kaibigan kong bakla, tapos maghihirap, lalo na kung alam kong may kapasidad ka para umunlad. Ayaw ko talaga ‘yun. Kina-cut ko ‘yun," he said.

“Kasi kung hindi rin naman kita mai-influence, goodbye, kasi baka ako ang ma-influence mo. Ganun ‘yun eh. Naa-adapt mo ang environment.

“Paakyat ako eh, kailangang magkasama tayo. Pero kung ang bigat mo, hindi na kita makakasama, mapu-pull down pa ako.”

Being one of the famous celebrities in the country, Vice shared how he embraces his celebrity status.

“Not all the time I am comfortable. May mga time na I just wish sana kalma lang ang mga tao, kalma lang ang mga eksena, sana normal lang. But it will not be very sincere kapag sinabi kong hindi ko nararamdaman ang celebrity status ko," he said.

“Siyempre kahit hindi mo i-dictate, nangyayari siya eh. Punta ka ng mall, nagkakagulo ‘yung mga tao. Sa mga pila-pila, bibigyan ka ng special treatment, uunahin ka, pagsisilbihan, na iniiwasan ko ‘yung mga ganun lalo na kung maraming tao. I will admit na may mga time na kinukuha ko rin naman ‘yung privilege lalo na kapag kailangan na kailangan lang.

“Hindi ako makaalis ng walang security. Hindi ako makaalis nang ako lang kasi hindi ko kayang sayawin ‘yung ibang tao. Hindi nila (mga tao) maiintindihan. Kailangang may ibang gumawa nun para sa akin.

“There must be people who must say No for me, na magsasabi na ‘it’s not allowed.’ Kasi kapag ako mismo, hindi nila maiintindihan. It will be taken against me.”

The Queen of MMFF also answered if he has special request on set. “Sa shooting, kapag tinatanong nila ako, ‘Anong food?’ Sabi ko, kahit ano. I eat everything basta disente. At kapag hindi ko gusto, I will buy my own food. Hindi ako magde-demand or manghihingi.”

