Mga bartender nakapag-uwi ng P1M sa 'Everybody, Sing!'

Screen grab mula sa Kapamilya Online Live.

MAYNILA -- Nakakuha ng P1,000,000 ang songbayanan ng mga bartender mula sa community singing game show na “Everybody, Sing!” nitong Linggo.

Naitama ng 50 contestant ang 10 na kanta sa jackpot round sa loob ng nalikom na 93 segundo sa mga naunang bahagi ng laro.

Sila na ang ikaapat na grupo na nagwagi ng P1,000,000.

Mapapanood ang "Everybody, Sing!" tuwing Sabado at Linggo, 7 p.m., sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z, iWantTFC, at TFC.

KAUGNAY NA ULAT

Watch more News on iWantTFC