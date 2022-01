Pinuno ng pag-ibig ng ilang Kapamilya stars ang 2021

Watch more on iWantTFC

MANILA -- Ramdam ang init ng pag-ibig kahit na nasa gitna ng pandemya nang bigyan ng ilang Kapamilya stars ang kanilang matamis na 'oo' sa kanilang mga kabiyak.

Pebrero noong ikinasal si Jessy Mendiola sa aktor na si Luis Manzano sa isang intimate wedding sa Batangas.

Nag-trending naman sa social media ang traje de boda ng aktres na si Ara Mina, noong ikinasal siya sa non-showbiz partner at businessman na si Dave Almarinez noong Hunyo.

Sa isang yate naman sa Hudson River kinasal ang aktres na si Yam Concepcion sa nobyong taga-New York na si Miguel Cu-Unjieng.

Pribado naman ang kasal ni Angel Locsin sa direktor na si Neil Arce noong Agosto.

Sorpesa naman sa mga fans ang naging pag-amin nina Derek Ramsay at Ellen Adarna sa kanilang relasyon. Nag-propose si Derek kay Ellen noong Marso 2021.

Ilang Kapamilay stars rin ang nagpakilala ng kanilang mga anak noong 2021, kabilang si Janella Salvador at Markus Patenson, at Elisse Joson at McCoy De Leon.

Nag-anunsyo rin ng pagbubuntis si Angeline Quinto noong DIsyembre, at sinalubong niya ang bagong taon sa pamamagitan ng isang litratong nagpapakita ng kanyang 'baby bump.'

- Ulat ni Ganiel Krishnan, ABS-CBN News.