Love is in the Air: Ilang celebrity nagpakilig sa pagpasok ng Bagong Taon

MAYNILA - "Love is in the air" kung maituturing ng ilang mga bituin ang pagsalubong sa 2021.

Kinumpirma ng agencies ng Korean stars na bida ng "Crash Landing On You" na sina Hyun Bin at Son Ye Jin na nagde-date sila.

LINK: https://news.abs-cbn.com/entertainment/01/01/21/crash-landing-on-you-stars-hyun-bin-son-ye-jin-are-dating-reports

Sila ang gumanap na sina "Captain Ri" at "Yoon Se-Ri" at nagka-develop-an umano pagkatapos ng shoot ng kanilang drama.

Bago nito, nag-post ang celebrity website ng Dispatch ng retrato ni Se-ri na pumapasok sa kotse ni Hyun Bin.

Pagpatak ng Bagong Taon, bumungad sa netizens ang kissing photo ni Angelica Panganiban kasama ang rumored boyfriend.

Caption ni Panganiban: "Kung isa kang pelikula, sana wala kang ending."

Napuno ng puso ang comments section mula sa mga malalapit na kaibigan gaya nina Bela Padilla, Kim Chiu, at Angel Locsin.

Nagpahayag naman ng kaniyang excitement si Neil Arce para sa kasal kasama si Angel Locsin.

Nobyembre 2020 sana nakatakda ang kanilang kasal pero inurong nila ito dahil sa COVID-19 pandemic.

Pebrero 2021 ang sinasabing wedding month ng dalawa.

Nakakakilig din ang New Year’s salubong ni Vice Ganda kasama ang boyfriend na si Ion Perez.

Nagpaputok ng mga lobo si Vice Ganda kasama ang pamilya sa pagpapalit ng taon.

— May ulat ni MJ Felipe, ABS-CBN News