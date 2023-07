MULTIMEDIA

P4 milyon na dala ng kolektor, natapon sa kalsada

ABS-CBN News

Tumapon at nagkalat sa kalsada ang halos P4 milyon na dala ng isang kolektor sa Cebu City. Kanya-kanyang dampot ng pera ang mga motorista at residente na nakakita sa nangyari. Naibalik na sa kolektor ang mahigit P2 milyon pero mahigit P1 milyon pa ang nawawala at hindi pa makita.

