Bata, 6, isinakay sa maling flight sa US

Nagpaumanhin ang isang airline sa Estado Unidos matapos mapadpad ang isang walang kasamang 6-anyos na bata sa Orlando, Florida imbes na sa Fort Myers sa kaparehong state.

Ang Orlando at Fort Myers ay may layong mahigit 257 km mula sa isa't isa.

Hindi nagbigay ng karagdagang detalye ang Spirit Airlines tungkol sa bata o kung paano nagawa ang pagkakamali noong Huwebes, ngunit sinabi ng tagapagsalita ng airline na may isinasagawang internal na imbestigasyon.

Ayon sa tagapagsalita, may kasamang isang miyembro ng Spirit Airlines ang bata sa buong biyahe mula Philadelpia hanggang Orlando. "As soon as we discovered the error, we took immediate steps to communicate with the family and reconnect them."

Ito ang unang pagkakataon ng bata na sumakay ng eroplano, ayon sa ulat ng WINK-TV. Nagulat din ang lola ng bata na tanging bagahe lang ng bata ang dumating sa Fort Myers.