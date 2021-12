Arestado sa Spain ang dalawang umano'y drug dealer sa pagpapa-raffle ng Christmas basket na may cocaine, hashish, alcohol, at cured ham, ayon sa pulisya doon nitong Martes.

Natuklasan ang pa-raffle nang salakayin ng pulisya ang drug den na ipinapatakbo ng dalawang lalaki - isang Spaniard at Argentinian - sa silangang bahagi ng Murcia, ayon sa pahayag ng pulisya.

Sa pader, nakita nila ang listahan ng mga kliyente na lumalahok sa dalawang raffle para mapanaluhan ang "narco-basket" - isa para sa Pasko at isa para sa Epiphany sa Enero 6 - na major holiday sa Spain.

"The basket... included cocaine, hashish, tobacco, cash and even an eight-kilo cured ham," sabi ng pulisya.

Nagkakahalagang 5 euros ($5 USD o P250) ang ticket sa Christmas lottery, habang 10 euros ($11 USD o P550) sa ikalawang draw, batay sa retratong inilabas ng pulisya ng mga nakasulat sa pader ng drug den.

Bukod dito, nasabat ng pulisya ang 165 marijuana plants at 33 halogen lamps na ginagamit para mapatubo sila, maging ang iba't ibang dami ng cocaine at hashish.

Karaniwang binibigay sa Spain ang Christmas basket na may lamang wine, liquor, cured ham, at mga matatamis na pagkain, lalo na sa mga kumpanya sa mga empleyado at kliyente nito.

-- Isinalin mula sa ulat ng Agence France-Presse